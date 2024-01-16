В Болгарии построят инфраструктуру на 6 млрд евро для нужд НАТО и гражданских целей

В Болгарии будет построена инфраструктура на 6 млрд евро для нужд НАТО и для гражданских целей, сообщил в понедельник министр обороны страны Тодор Тагарев, пишет УНН со ссылкой на BNR.

Детали

Как сообщается, это будут автомобильные и железные дороги, нефтепроводы, склады, жилые здания.

Альянс, как ожидается, разместит в Болгарии многонациональные бригадные боевые группы общей численностью 5000 человек из США, Италии и 5 других соседних стран.

Тагарев, вернувшийся из США, рассказал, что посетил заводы, где собираются 7 из первых 8 заказанных боевых самолетов F-16 Block 70. Ожидается, что осенью начнутся испытания готовых машин, и в начале 2025 года будут поставлены первые два самолета. Вскоре после них будут поставлены первые бронемашины Stryker.

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