У Boeing 737 Max знову виявили проблеми: низку літаків зняли з рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Авіакомпанії призупинили використання партії літаків Boeing 737 MAX в п'ятницю після того, як компанія попередила про можливу несправність системи електроживлення, передає УНН з посиланням на Reuters.
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Повідомляється, що збій не пов'язаний з проблемами безпеки кабіни екіпажу, які призвели до майже дворічної заборони на експлуатацію літаків даної моделі.
За даними агентства, в нинішньому випадку Boeing повідомив авіакомпаніям, що ремонт кожного літака може зайняти від декількох годин до декількох днів.
Три провідних американських оператора 737 MAX - Southwest Airlines, American Airlines і United Airlines - заявили, що вони зняли з експлуатації понад 60 літаків після отримання повідомлення від Boeing.
Джерела агентства повідомили, що проблема зачіпає близько 90 літаків у всьому світі.
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заявило, що компанія Boeing повідомила пізно ввечері в четвер про свою рекомендацію тимчасово вивести з експлуатації деякі літаки для вирішення виробничої проблеми, яка може вплинути на роботу резервного блоку управління потужністю.
FAA заявило, що зв'язується з авіакомпаніями і виробником і гарантує, що проблема буде вирішена.
У заяві Boeing говориться, що він хоче, щоб 16 операторів MAX перевірили і переконалися, що існує "достатній шлях заземлення" для компонента системи електропостачання.
Southwest, найбільший оператор 737 MAX, заявила, що змінює 30 з 58 літаків, але не очікує серйозних збоїв в роботі.
Доповнення
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) 18 листопада дозволило комерційну експлуатацію Boeing 737 Max, який отримав нове програмне забезпечення. Експлуатацію літака було заборонено в березні 2019 після двох авіакатастроф, які забрали життя 346 осіб.
Вперше Boeing 737 Max розбився в Індонезії в жовтні 2018 року, потім в березні 2019 - в Ефіопії. Як повідомлялося, причиною авіакатастроф стали недоліки в роботі програмного забезпечення системи маневрування. Також були встановлені порушення в офіційній системі контролю за виробництвом літаків.