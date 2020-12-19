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Доповідь сенату США: Boeing "неправильно навчав" пілотів на випробуваннях 737 MAX

Київ • УНН

 • 14193 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. В американській корпорації Boeing "неналежним чином навчали" пілотів-випробувачів під час повторної сертифікації 737 MAX. Про це із посиланням на звіт Конгресу США, опублікований у п'ятницю, пише Reuters, передає УНН.

Доповідь сенату США: Boeing "неправильно навчав" пілотів на випробуваннях 737 MAX

У звіті співробітники підняли питання про випробування у цьому році ключової системи безпеки, MCAS, пов'язаної з обома фатальними авиакатастрофами 737 MAX, у результаті яких загинули 346 осіб.

Так, сенатський комітет з торгівлі прийшов до висновку, що Федеральне управління цивільної авіації (FAA) і представники Boeing "встановили заздалегідь визначений результат, щоб підтвердити давнє припущення про людський фактор, пов'язане з часом реакції пілота... Схоже, у цьому випадку FAA і Boeing намагалися приховати важливу інформацію, яка могла сприяти трагедіям 737 MAX".

У звіті цитується інформатор, який стверджував, що офіційні особи Boeing закликали льотчиків-випробувачів "запам'ятати, відразу ж перемкнутися на цей перемикач" до навчань, що призвело до реакції пілота приблизно через чотири секунди, у той час як інший пілот в окремому тесті відреагував приблизно за 16 секунд.

Звіт був підтверджений під час співбесіди із персоналом FAA, додав комітет.

Численні звіти показали, що Boeing при розробці 737 MAX не зміг належним чином врахувати, як пілоти реагують на позаштатні ситуації у кабіні.

Нагадаємо, раніше стало відомо що компанія Boeing має намір найняти 160 пілотів у рамках програми по поверненню в експлуатацію літаків Boeing 737 MAX.

Так, 18 листопада FAA випустило розпорядження, що забезпечує умови для відновлення польотів Boeing 737 MAX. У ньому зазначалося, що на додаток до розпорядження про скасування вказівки про припинення експлуатації цих лайнерів ФАУ оприлюднило директиву льотної придатності, що конкретизує зміни у дизайні літака, які необхідно здійснити для відновлення його польотів, і випустило повідомлення про підтримку льотної придатності для міжнародної спільноти, а також опублікувало вимоги з підготовки пілотів для польотів на літаках цієї моделі.

Раніше у жовтні Європейське агентство з авіабезпеки схвалило відновлення польотів моделі.

Як повідомляв УНН, 10 березня 2019 року в Ефіопії розбився Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, загинули 157 осіб. 29 жовтня 2018 року жертвами катастрофи літака аналогічної моделі компанії Lion Air в Індонезії стали 189 осіб. Керівництво Boeing визнало, що в обох випадках на борту повітряних суден перед тим, як вони розбилися, мав місце збій у роботі системи MCAS.

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