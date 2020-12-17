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Boeing наймет 160 пилотов в рамках возобновления эксплуатации самолета 737 MAX

Киев • УНН

 • 11696 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Американская компания Boeing намерена нанять 160 пилотов в рамках программы по возвращению в эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы, передает УНН.

Boeing наймет 160 пилотов в рамках возобновления эксплуатации самолета 737 MAX

По данным агентства, нанятые пилоты будут работать в качестве инструкторов или наблюдателей для пилотов других авиакомпаний в течение 35 дней. Кандидаты на должность должны иметь не менее 1 тыс. часов инструкторского опыта, а также обладать лицензией на управление самолетом модели Boeing 737. Зарплата нанятых инструкторов может достигать 200 тыс. долларов в год.

Как информировал Reuters, в рамках программы по возобновлению эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX также предусмотрено круглосуточное наблюдение за совершаемыми данными самолетами полетами, а также обучение бортпроводников общению с пассажирами, которые испытывают тревожность во время авиаперелетов.

Напомним, 18 ноября Федеральное авиационное управление (ФАУ) США выпустило распоряжение, обеспечивающее условия для возобновления полетов Boeing 737 MAX. В нем отмечалось, что в добавление к распоряжению об отмене указания о приостановке эксплуатации этих лайнеров ФАУ обнародовало Директиву летной годности, конкретизирующую изменения в дизайне самолета, которые необходимо осуществить для возобновления его полетов, и выпустило уведомление о поддержании летной годности для международного сообщества, а также опубликовало требования по подготовке пилотов для полетов на самолетах этой модели.

Ранее в октябре Европейское агентство по авиабезопасности одобрило возобновление полетов модели.

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