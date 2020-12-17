Boeing найме 160 пілотів в рамках відновлення експлуатації літака 737 MAX

За даними агентства, найняті пілоти працюватимуть в якості інструкторів та спостерігачів для пілотів інших авіакомпаній протягом 35 днів. Кандидати на посаду повинні мати не менше 1 тис. годин інструкторського досвіду, а також мати ліцензію на керування літаком моделі Boeing 737. Зарплата найнятих інструкторів може досягати 200 тис. доларів на рік.

Як інформував Reuters, в рамках програми з відновлення експлуатації літаків Boeing 737 MAX також передбачено цілодобове спостереження за здійснюваними даними літаками польотами, а також навчання бортпровідників спілкуванню з пасажирами, які відчувають тривожність під час авіаперельотів.

Нагадаємо, 18 листопада Федеральне авіаційне управління (ФАУ) США випустило розпорядження, що забезпечує умови для відновлення польотів Boeing 737 MAX. У ньому зазначалося, що на додаток до розпорядження про скасування вказівки про припинення експлуатації цих лайнерів ФАУ оприлюднило Директиву льотної придатності, яка конкретизує зміни в дизайні літака, які необхідно здійснити для відновлення його польотів, і випустило повідомлення про підтримку льотної придатності для міжнародної спільноти, а також опублікувало вимоги з підготовки пілотів для польотів на літаках цієї моделі.

Раніше в жовтні Європейське агентство з авіабезпеки схвалило відновлення польотів моделі.