Доклад сената США: Boeing "неправильно учил" пилотов на испытаниях 737 MAX

В отчете сотрудники подняли вопрос об испытаниях в этом году ключевой системы безопасности, MCAS, связанной с обеими фатальными авиакатастрофами 737 MAX, в результате которых погибли 346 человек.

Так, сенатский комитет по торговле пришел к выводу, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и представители Boeing "установили заранее определенный результат, чтобы подтвердить давнее предположение о человеческом факторе, которое связано со временем реакции пилота... Похоже, в этом случае FAA и Boeing пытались скрыть важную информацию, которая могла способствовать трагедиям 737 MAX".

В отчете цитируется источник, который утверждал, что официальные лица Boeing призвали летчиков-испытателей "запомнить, сразу же переключиться на этот переключатель" к учениям, что привело к реакции пилота примерно через четыре секунды, в то время как другой пилот в отдельном тесте отреагировал примерно за 16 секунд.

Отчет был подтвержден во время собеседования с персоналом FAA, добавил комитет.

Многочисленные отчеты показали, что Boeing при разработке 737 MAX не смог должным образом учесть, как пилоты реагируют на нештатные ситуации в кабине.

Напомним, ранее стало известно, что компания Boeing намерена нанять 160 пилотов в рамках программы по возвращению в эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX.

Так, 18 ноября FAA выпустило распоряжение, которое обеспечивает условия для возобновления полетов Boeing 737 MAX. В нем отмечалось, что в дополнение к распоряжению об отмене указания о прекращении эксплуатации этих лайнеров ФАУ обнародовало директиву летной годности, которая конкретизирует изменения в дизайне самолета, которые необходимо осуществить для восстановления его полетов, и выпустило сообщение о поддержке летной пригодности для международного сообщества, а также опубликовало требования по подготовке пилотов для полетов на самолетах этой модели.

Ранее в октябре Европейское агентство по авиабезопасности одобрило возобновление полетов модели.

Как сообщал УНН, 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS.