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У Boeing 737 Max снова обнаружили проблемы: ряд самолетов сняли с рейсов

У Boeing 737 Max снова обнаружили проблемы: ряд самолетов сняли с рейсов

Киев  •  УНН

 • 18364 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Авиакомпании приостановили использование партии самолетов Boeing 737 MAX в пятницу после того, как компания предупредила о возможной неисправности системы электропитания, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сообщается, что сбой не связан с проблемами безопасности кабины экипажа, которые привели к почти двухлетнему запрету на эксплуатацию самолетов данной модели.

По данным агентства, в нынешнем случае Boeing сообщил авиакомпаниям, что ремонт каждого самолета может занять от нескольких часов до нескольких дней.

Три ведущих американских оператора 737 MAX — Southwest Airlines, American Airlines и United Airlines — заявили, что они сняли с эксплуатации более 60 самолетов после получения уведомления от Boeing.

Источники агентства сообщили, что проблема затрагивает около 90 самолетов во всем мире.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что компания Boeing уведомила поздно вечером в четверг о своей рекомендации временно вывести из эксплуатации некоторые самолеты для решения производственной проблемы, которая может повлиять на работу резервного блока управления мощностью.

FAA заявило, что связывается с авиакомпаниями и производителем и гарантирует, что проблема будет решена.

В заявлении Boeing говорится, что он хочет, чтобы 16 операторов MAX проверили и убедились, что существует “достаточный путь заземления” для компонента системы электроснабжения.

Southwest, крупнейший оператор 737 MAX, заявила, что меняет 30 из 58 самолетов, но не ожидает серьезных сбоев в работе.

Дополнение

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 18 ноября позволило коммерческую эксплуатацию Boeing 737 Max, который получил новое программное обеспечение. Эксплуатацию самолета было запрещено в марте 2019 после двух авиакатастроф, которые унесли жизни 346 человек.

Впервые Boeing 737 Max разбился в Индонезии в октябре 2018 года, затем в марте 2019 — в Эфиопии. Как сообщалось, причиной авиакатастроф стали недостатки в работе программного обеспечения системы маневрирования. Также были установлены нарушения в официальной системе контроля за производством самолетов.

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