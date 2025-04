У Бірмінгемі озброєний чоловік напав на людей, одна людина загинула, ще сім – поранені

“Поліція повідомляє, що один чоловік загинув, а двоє інших людей отримали серйозні поранення внаслідок ножового інциденту в центрі міста Бірмінгем. Ще п’ятеро людей також постраждали внаслідок того, що поліція західного Мідленда назвала „великим інцидентом“”, — йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, напади озброєної людини на вулицях міста тривали протягом двох годин. У поліції заявили, що мають опис підозрюваного, його пошуки продовжуються.

BREAKING: Police say one man has died and two other people are seriously injured following a stabbing incident in Birmingham city centre overnight.



Five others were also injured in what West Midlands Police have described as a "major incident".



На загибель людей відреагував прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон.

All my thoughts are with those affected by the terrible incident in Birmingham last night.



My thanks to the emergency services who are working hard at the scene. Anyone with information should contact @WMPolice

