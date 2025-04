В Бирмингеме вооруженный мужчина напал на людей, один человек погиб, еще семь - ранены

“Полиция сообщает, что один человек погиб, а двое других людей получили серьезные ранения в результате ножевого инцидента в центре города Бирмингем. Еще пять человек также пострадали в результате того, что полиция западного Мидленда назвала „большим инцидентом“”, - говорится в сообщении.

По данным СМИ, нападения вооруженного человека на улицах города продолжались в течение двух часов. В полиции заявили, что имеют описание подозреваемого, его поиски продолжаются.

BREAKING: Police say one man has died and two other people are seriously injured following a stabbing incident in Birmingham city centre overnight.



Five others were also injured in what West Midlands Police have described as a “major incident”.



Latest: https://t.co/YbEzf9oIun pic.twitter.com/OdEYP57eMc

— SkyNews (@SkyNews) September 6, 2020

На гибель людей отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

All my thoughts are with those affected by the terrible incident in Birmingham last night.



My thanks to the emergency services who are working hard at the scene. Anyone with information should contact @WMPolice

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 6, 2020