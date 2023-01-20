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У білорусі знову продовжили військові навчання з рф - до 30 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. У білорусі навчання збройних сил рб і рф продовжено як мінімум до 30 січня. До списку задіяних полігонів додався ще один - «Ружани». Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає УНН.

У білорусі знову продовжили військові навчання з рф - до 30 січня

Цитата

«Навчання зс рб/рф у білорусі продовжено як мінімум до 30 січня: тепер і на полігоні «Ружани», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.

Деталі

«20-21 січня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані всі збройні сили рф, продовжать працювати без перерви: «Осиповицький», «Доманове», «Лепельський», «Обуз-Лесновський», - зазначається в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 16 січня в білорусі почалися спільні льотні навчання з рф

«Окрім того, вчора навчання почалися і ще на одному полігоні — 210-й авіаційний полігон ВПС і військ ППО (полігон «Ружани»). Поки вони були заплановані на 19 і 20 січня», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що загальна кількість продовжень навчань сягнула 39 тижнів.

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