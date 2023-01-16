В беларуси начались совместные летные учения с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил беларуси и россии в рамках "региональной группировки войск". Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram минобороны беларуси.
Детали
Сообщается, что от российской стороны в мероприятии принимает участие военное формирование воздушно-космических сил. Целью учений называют "повышение оперативной совместимости" во время совместного выполнения учебно-боевых задач.
В ходе учений ВС беларуси и рф отработают, как сообщается: ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, авиационную поддержку группировок войск, высадку тактического воздушного десанта и доставку грузов и эвакуацию раненых.
Цитата
"Для обеспечения проведения учения задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил республики беларусь", - говорится в сообщении.
Напомним
По информации "Беларускі Гаюн", 15 января на военный аэродром в Барановичах из рф прилетели по меньшей мере 8 истребителей вкс рф.