В беларуси начались совместные летные учения с рф

Детали

Сообщается, что от российской стороны в мероприятии принимает участие военное формирование воздушно-космических сил. Целью учений называют "повышение оперативной совместимости" во время совместного выполнения учебно-боевых задач.

В ходе учений ВС беларуси и рф отработают, как сообщается: ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, авиационную поддержку группировок войск, высадку тактического воздушного десанта и доставку грузов и эвакуацию раненых.

Цитата

"Для обеспечения проведения учения задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил республики беларусь", - говорится в сообщении.

Напомним

По информации "Беларускі Гаюн", 15 января на военный аэродром в Барановичах из рф прилетели по меньшей мере 8 истребителей вкс рф.