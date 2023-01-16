У білорусі розпочалися спільні льотні навчання з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Сьогодні стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил білорусі та росії у межах "регіонального угруповання військ". Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram міноборони білорусі.
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Повідомляється, що від російської сторони у заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил. Метою навчань називаються "підвищення оперативної сумісності" під час спільного виконання навчально-бойових завдань.
У ході навчань зс білорусі та рф відпрацюють, як повідомляється: ведення повітряної розвідки, спільне патрулювання повітряного простору вздовж державного кордону, авіаційну підтримку угруповань військ, висадку тактичного повітряного десанту та доставку вантажів та евакуація поранених.
Цитата
"Для забезпечення проведення навчання задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО збройних сил республіки білорусь", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
За інформацією "Беларускі Гаюн", 15 січня на військовий аеродром у Барановичах з рф прилетіли щонайменше 8 винищувачів вкс рф.