В беларуси вновь продлили военные учения с рф - до 30 января

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«Учения вс рб/рф в беларуси продлены как минимум до 30 января: теперь и на полигоне «Ружаны», - говориться в сообщении.

Как отмечается, об этом говорит график проведения учений на беларусских полигонах.

Детали

«20-21 января станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы вс рф, продолжат работать без перерыва: «Осиповичский», «Доманово», «Лепельский», «Обуз-Лесновский», - отмечается в сообщении.

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«Кроме того, вчера учения начались и ещё на одном полигоне — 210-й авиационный полигон ВВС и войск ПВО (полигон «Ружаны»). Пока они были запланированы на 19 и 20 января», - говориться в сообщении.

Сообщается, что общее число продлений составило 39 недель.