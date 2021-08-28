У Білорусі суд ліквідував асоціацію журналістів за позовом мін'юсту

ukru
17 березня, 19:38 • 102531 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 130001 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 187933 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 159353 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 157659 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 163927 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 180498 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150355 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159498 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176188 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 56344 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 43935 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 32855 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 24719 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 64154 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 187900 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 165825 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 262445 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 258429 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 386351 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 64209 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 72718 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 70429 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 102575 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 112548 перегляди
Актуальне
У Білорусі суд ліквідував асоціацію журналістів за позовом мін'юсту

У Білорусі суд ліквідував асоціацію журналістів за позовом мін'юсту

Київ • УНН

 • 23869 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Білоруську асоціацію журналістів (БАЖ) ліквідовано за рішенням Верховного суду країни в п'ятницю, 27 серпня. Формальною причиною для припинення діяльності організації став позов міністерства юстиції "в зв'язку з невживанням заходів щодо усунення порушень з боку БАЖ і повторним (після винесеного письмового попередження) порушенням законодавства", передає УНН із посиланням на DW.

Контекст

Раніше асоціація оскаржила попередження мін’юсту в суді. Також у БАЖ заявляли, що не можуть виконати вимоги влади, оскільки після липневих обшуків офіс організації опечатаний, у неї немає доступу до документів, які запитує міністерство юстиції. Верховний суд не визнав це поважною причиною.

Заступник голови БАЖ: Іншого рішення чекати не варто

“Жодних ілюзій ми не будуємо, тому що в останні місяці влада Білорусі розправляються з багатьма організаціями. Коли міністерство юстиції подає до Верховного суду позов про ліквідацію, зрозуміло, що жодного іншого рішення чекати не доводиться”, — зазначив у коментарі виданню заступник голови БАЖ Борис Горецький.

На його думку, засідання суду було простою формальністю. Білоруську асоціацію журналістів звинувачували в тому, що вона порушила закон про громадські об’єднання — не відреагувала на попередження мін’юсту. “Ми інформували міністерство юстиції про те, що у нас опечатаний офіс, навіть не знаємо, де перебувають вилучені речі. Сьогодні в суді представник мін’юсту ще раз заявив, що це не є поважною причиною. Хоча і самі претензії до БАЖ ми вважаємо неправомірними. Цього тижня ми також оскаржили попередження мін’юсту в суді, але він не погодився з нашою позицією”, — поскаржився Горецький.

Нагадаємо

Ще 9 червня міністерство юстиції Білорусі розпочало масштабну перевірку діяльності БАЖ. 14 липня силовики провели черговий обшук в офісі асоціації без присутності її представників. Після цього приміщення опечатали, доступ до нього заблокували. Наступного дня організація отримала від мін’юсту копію наказу про винесення їй письмового попередження. 21 липня міністерство повідомило в соцмережах, що подало до Верховного суду Білорусі позов про ліквідацію БАЖ.

БАЖ продовжить роботу

“Наша робота продовжиться, ніхто не складає лапки і не говорить, що все знищено і ми розходимося по домівках, — запевнив Борис Горецький. — Наші пріоритети — збереження медіасектору Білорусі і, звичайно ж, підтримка колег — тих, хто зараз за ґратами, і тих, хто їде з країни”.

Білоруська асоціація журналістів була створена в 1995 році. Входить до Міжнародної та Європейської федерації журналістів, об’єднує понад 1300 представників медіа. Цього року БАЖ стала одним із лауреатів премії Free Media Awards — Supporting Independent Journalism in Eastern Europe (“Премія вільним ЗМІ в підтримку незалежної преси в Східній Європі”), яку вручають німецький фонд Die Zeit і фонд Fritt Ord (Норвегія).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами