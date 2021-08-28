У Білорусі суд ліквідував асоціацію журналістів за позовом мін'юсту

Контекст

Раніше асоціація оскаржила попередження мін’юсту в суді. Також у БАЖ заявляли, що не можуть виконати вимоги влади, оскільки після липневих обшуків офіс організації опечатаний, у неї немає доступу до документів, які запитує міністерство юстиції. Верховний суд не визнав це поважною причиною.

Заступник голови БАЖ: Іншого рішення чекати не варто

“Жодних ілюзій ми не будуємо, тому що в останні місяці влада Білорусі розправляються з багатьма організаціями. Коли міністерство юстиції подає до Верховного суду позов про ліквідацію, зрозуміло, що жодного іншого рішення чекати не доводиться”, — зазначив у коментарі виданню заступник голови БАЖ Борис Горецький.

На його думку, засідання суду було простою формальністю. Білоруську асоціацію журналістів звинувачували в тому, що вона порушила закон про громадські об’єднання — не відреагувала на попередження мін’юсту. “Ми інформували міністерство юстиції про те, що у нас опечатаний офіс, навіть не знаємо, де перебувають вилучені речі. Сьогодні в суді представник мін’юсту ще раз заявив, що це не є поважною причиною. Хоча і самі претензії до БАЖ ми вважаємо неправомірними. Цього тижня ми також оскаржили попередження мін’юсту в суді, але він не погодився з нашою позицією”, — поскаржився Горецький.

Нагадаємо

Ще 9 червня міністерство юстиції Білорусі розпочало масштабну перевірку діяльності БАЖ. 14 липня силовики провели черговий обшук в офісі асоціації без присутності її представників. Після цього приміщення опечатали, доступ до нього заблокували. Наступного дня організація отримала від мін’юсту копію наказу про винесення їй письмового попередження. 21 липня міністерство повідомило в соцмережах, що подало до Верховного суду Білорусі позов про ліквідацію БАЖ.

БАЖ продовжить роботу

“Наша робота продовжиться, ніхто не складає лапки і не говорить, що все знищено і ми розходимося по домівках, — запевнив Борис Горецький. — Наші пріоритети — збереження медіасектору Білорусі і, звичайно ж, підтримка колег — тих, хто зараз за ґратами, і тих, хто їде з країни”.

Білоруська асоціація журналістів була створена в 1995 році. Входить до Міжнародної та Європейської федерації журналістів, об’єднує понад 1300 представників медіа. Цього року БАЖ стала одним із лауреатів премії Free Media Awards — Supporting Independent Journalism in Eastern Europe (“Премія вільним ЗМІ в підтримку незалежної преси в Східній Європі”), яку вручають німецький фонд Die Zeit і фонд Fritt Ord (Норвегія).