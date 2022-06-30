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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У білорусі організатора свята для українських дітей-біженців арештували на 7 днів

У білорусі організатора свята для українських дітей-біженців арештували на 7 днів

Київ • УНН

 • 125244 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. У білорусі одну з організаторок заходу для українських дітей-біженців, Аллу Кароленко арештували до 7 діб. Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає УНН.

Деталі

Як зазначається, 27 червня у Гомелі мало відбутися свято для українських дітей, які втікали від війни, але учасників, які зібралися в парку палацу Румянцевих і Паскевичів, розігнала міліція. 29 червня затримали одну з організаторів свята Аллу Кароленко, а 30 червня стало відомо, що її засудили до 7 діб арешту.

Водночас, як повідомляється, стаття, за якою її звинуватили, невідома. Зокрема, дівчинка Аліса приїхала до Гомеля з бабусею, тікаючи від війни, з Донецької області.

27 червня дівчинці виповнилося 9 років. Вона вирішила влаштувати акцію – продати паперових "голубів миру" і зібрати гроші на подарунок. За допомогою місцевих волонтерів було вирішено організувати відпочинок для українських дітей, які вимушено проживають у Гомелі. Свято отримало назву "День іменин".

Передбачалося, що програма включатиме конкурси, ігри, сувеніри та подарунки. Обов’язковим було взяти з собою "голуба миру" або виготовити його разом при зустрічі.

У провладних Telegram-каналах заявили, що білоруська міліція втрутилася у святкування, бо побоювалася "провокацій і політичних гасел", а його учасники не подали заявку до міськвиконкому на масовий захід.

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