В беларуси организатора праздника для украинских детей-беженцев арестовали на 7 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В беларуси одну из организаторов мероприятия для украинских детей-беженцев, Аллу Кароленко арестовали до 7 суток. Об этом сообщает "Радио Свобода", передает УНН.
Детали
Как отмечается, 27 июня в Гомеле должен был состояться праздник для бежавших от войны украинских детей, но участников, собравшихся в парке дворца Румянцевых и Паскевичей, разогнала милиция. 29 июня была задержана одна из организаторов праздника Алла Кароленко, а 30 июня стало известно, что ее приговорили к 7 суткам ареста.
В то же время, как сообщается, статья, по которой ее обвинили, неизвестна. В частности, девочка Алиса приехала в Гомель с бабушкой, убегая от войны, из Донецкой области.
27 июня девочке исполнилось 9 лет. Она решила устроить акцию – продать бумажных "голубей мира" и собрать деньги на подарок. С помощью местных волонтеров было решено организовать отдых для украинских детей, вынужденно проживающих в Гомеле. Праздник получил название "День именин".
Предполагалось, что программа будет включать в себя конкурсы, игры, сувениры и подарки. Обязательным было взять с собой "голубь мира" или изготовить его вместе при встрече.
В провластных Telegram-каналах заявили, что белорусская милиция вмешалась в празднование, потому что опасалась "провокаций и политических лозунгов", а его участники не подали заявку в горисполком на массовое мероприятие.
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