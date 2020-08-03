У Білому домі заявили, що Трамп не розглядає можливості перенесення виборів

“Він (президент Дональд Трамп) не розглядав можливість відстрочки ніяких виборів”, — сказав Медоуз. “Ми проведемо вибори 3 листопада, і президент виграє їх”, — додав він.

“Все, про що йде мова, зводиться лише до одного — загальне голосування поштою. Це погана ідея для країни”, — переконаний представник Білого дому. На його думку, саме в разі проведення виборів в такому форматі, проти чого і виступає Трамп, відбудеться затримка, оскільки влада просто “не готова до того, щоб впоратися з цим (обробкою бюлетенів, що надійдуть таким чином)”.

“Ми повинні переконатися в тому, що бюлетень кладеться до виборчої скриньки самою людиною і хтось третій не зможе провести махінації”, — зазначив також Медоуз. З цієї причини, за його словами, Трамп надійшов відповідально, звернувши увагу на проблеми з таким видом голосування.

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У четвер Трамп припустив можливість перенесення виборів в зв’язку з поширенням коронавірусу в країні. За словами американського лідера, з урахуванням постійно критикованого їм голосування поштою вибори в 2020 році можуть стати самими недостовірними і нечесними в історії.

З огляду на різко негативну реакцію з боку як опозиційної Демократичної партії США, так і колег-республіканців лідер Білого дому потім фактично відмовився від цієї ініціативи, пояснивши, що не бажає перенесення виборів. Суперником Трампа на президентських виборах буде демократ Джозеф Байден.