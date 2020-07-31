На виборах у США вперше можна буде проголосувати українською

“Українська мова буде в бюлетенях, на електронних табло на станціях голосування. Більше того, буде також можливість прослухати аудіо для людей, які не зможуть прочитати... Також будуть таблички з вказівними знаками на виборчих дільницях — вхід, вихід, куди йти. Тобто весь процес виборів буде перекладено на українську мову. І це насправді історичне рішення і велике досягнення для всієї української громади”, — розповіла захисниця української мови в окрузі Кук Міла Лугова.

Окрім української, виборчий процес також зроблять доступним 12 різними мовами, серед них польською та російською.

За словами Міли Лугової, американські політики зацікавлені у такому розширенні також, адже це дає їм доступ до тих людей, які не володіють вільно англійською, і не розбираються у виборчому процесі.

Повідомляється, що перекладом будуть займатись сертифіковані фірми, після чого українські активісти його ще раз перевірять на відповідність. Округ Кук в штаті Іллінойс — перший у США, який додав українську мову до виборчого процесу. В Чикаго проживає понад 46 тисяч українців.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп висловив ідею про те, щоб відкласти президентські вибори, які повинні відбутися в листопаді поточного року. Проте республіканці та демократи у Конгресі США відкинули цю ідею Трампа.