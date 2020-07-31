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19 березня, 18:06 • 101733 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101828 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117444 перегляди

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На виборах у США вперше можна буде проголосувати українською

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КИЇВ. 31 липня. УНН. На виборах у США цього року вперше можна буде проголосувати українською мовою. Таку можливість отримали виборці в окрузі Кук у штаті Іллінойс, куди входить місто Чикаго та його передмістя, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.

“Українська мова буде в бюлетенях, на електронних табло на станціях голосування. Більше того, буде також можливість прослухати аудіо для людей, які не зможуть прочитати... Також будуть таблички з вказівними знаками на виборчих дільницях — вхід, вихід, куди йти. Тобто весь процес виборів буде перекладено на українську мову. І це насправді історичне рішення і велике досягнення для всієї української громади”, — розповіла захисниця української мови в окрузі Кук Міла Лугова.

Окрім української, виборчий процес також зроблять доступним 12 різними мовами, серед них польською та російською.
За словами Міли Лугової, американські політики зацікавлені у такому розширенні також, адже це дає їм доступ до тих людей, які не володіють вільно англійською, і не розбираються у виборчому процесі.

Повідомляється, що перекладом будуть займатись сертифіковані фірми, після чого українські активісти його ще раз перевірять на відповідність. Округ Кук в штаті Іллінойс — перший у США, який додав українську мову до виборчого процесу. В Чикаго проживає понад 46 тисяч українців.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп висловив ідею про те, щоб відкласти президентські вибори, які повинні відбутися в листопаді поточного року. Проте республіканці та демократи у Конгресі США відкинули цю ідею Трампа.

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