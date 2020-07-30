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19 березня, 18:06 • 110226 перегляди

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19 березня, 14:10 • 105009 перегляди

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Трамп запропонував відкласти вибори в США

Трамп запропонував відкласти вибори в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп висловив ідею про те, щоб відкласти президентські вибори, які повинні відбутися в листопаді поточного року. Про це Трамп написав у себе в Twitter, передає УНН.

"З універсальним голосуванням поштою (не заочним голосуванням, яке є хорошим), 2020 рік стане найбільш неточним і похмурим в історії. Це буде великим конфузом для США. Відстрочка виборів до тих пір, поки люди не зможуть правильно, безпечно і благополучно голосувати???" - написав президент США.

Він заявив, що голосування поштою "вже виявляється катастрофічним лихом".

"Демократи кажуть про іноземний вплив на голосування, але вони знають, що голосування поштою - легкий шлях для іноземних країн брати участь в гонці. Більш того, точного підрахунку немає!" - пише Трамп.

Нагадаємо, колишній віце-президент США і найбільш ймовірний кандидат Демократичної партії на президентських виборах Джо Байден випереджає по голосам підтримки чинного главу держави Дональда Трампа в трьох ключових штатах - Арізоні, Флориді та Мічигані, свідчать результати опитування фірми SSRS.

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