Трамп предложил отложить выборы в США

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100278 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108869 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113724 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144805 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114509 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137860 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103431 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102750 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105019 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102257 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Трамп предложил отложить выборы в США

Трамп предложил отложить выборы в США

Киев  •  УНН

 • 14645 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп высказал идею о том, чтоб отложить президентские выборы, которые должны состояться в ноябре текущего года. Об этом Трамп написал у себя в Twitter, передаёт УНН.

“С универсальным голосованием по почте (не заочным голосованием, которое является хорошим), 2020 год станет самым неточным и мрачным в истории. Это будет большим конфузом для США. Отсрочка выборов до тех пор, пока люди не смогут правильно, безопасно и благополучно голосовать???” — написал президент США.

Он заявил, что голосование по почте “уже оказывается катастрофическим бедствием”.

“Демократы говорят об иностранном влиянии на голосование, но они знают, что голосование по почте — легкий путь для иностранных стран участвовать в гонке. Более того, точного подсчета нет!” — пишет Трамп.

Напомним, бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по голосам поддержки действующего главу государства Дональда Трампа в трех ключевых штатах — Аризоне, Флориде и Мичигане, свидетельствуют результаты опроса фирмы SSRS.

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