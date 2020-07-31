На выборах в США впервые можно будет проголосовать на украинском языке

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 59735 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103601 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108517 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136357 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111579 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132910 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102355 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102631 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104670 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102131 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На выборах в США впервые можно будет проголосовать на украинском языке

На выборах в США впервые можно будет проголосовать на украинском языке

Киев  •  УНН

 • 14825 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. На выборах в США в этом году впервые можно будет проголосовать на украинском языке. Такую возможность получили избиратели в округе Кук, штат Иллинойс, куда входит город Чикаго и его пригород, передает УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

“Украинский язык будет в бюллетенях, на электронных табло на станциях голосования. Более того, будет также возможность прослушать аудио для людей, которые не смогут прочитать ... Также будут таблички с указательными знаками на избирательных участках — вход, выход, куда идти. То есть весь процесс выборов будет переведен на украинский язык. И это действительно историческое решение и большое достижение для всего украинского общества”, — рассказала защитница украинского языка в округе Кук Мила Луговая.

Кроме украинского, избирательный процесс также сделают доступным 12 разных языках, в том числе польском и русском.
По словам Милы Луговой, американские политики заинтересованы в таком расширении также, ведь это дает им доступ к тем людям, которые не владеют свободно английским, и не разбираются в избирательном процессе.

Сообщается, что переводом будут заниматься сертифицированные фирмы, после чего украинские активисты его еще раз проверят на соответствие. Округ Кук в штате Иллинойс — первый в США, который добавил украинский язык к избирательному процессу. В Чикаго проживает более 46 тыс. украинцев.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп высказал идею о том, чтобы отложить президентские выборы, которые должны состояться в ноябре текущего года. Однако республиканцы и демократы в Конгрессе США отвергли эту идею Трампа.

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