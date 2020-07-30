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Республіканці та демократи відкинули ідею Трампа про перенесення виборів в США

Республіканці та демократи відкинули ідею Трампа про перенесення виборів в США

Київ • УНН

 • 13724 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Партії республіканців та демократів з Конгресу США відхилили ідею американського президента Дональда Трампа відкласти президентські вибори, що заплановані у США на 3 листопада цього року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

“Президент Дональд Трамп у четвер висунув ідею про відкладення виборів у США 3 листопада, яку негайно відкинули як демократи, так і його колеги-республіканці в Конгресі — єдиній гілці влади, яка має повноваження вносити такі зміни. Критики і навіть союзники Трампа відкинули цю ідею, як несерйозну і просто спробу відволіктися від руйнівних економічних новин”, — повідомили в ЗМІ.

Зазначається, що зокрема цю ідею відкинув республіканець, лідер більшості в сенаті Мітч Макконнелл та республіканець Палати представників Кевін Маккарті. Також проти виступила представник демократів Зої Лофгрен, яка очолює комітет Палати, що здійснює нагляд за безпекою виборів.

Нагадаємо, Трамп запропонував відкласти вибори в США.

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