Республіканці та демократи відкинули ідею Трампа про перенесення виборів в США

“Президент Дональд Трамп у четвер висунув ідею про відкладення виборів у США 3 листопада, яку негайно відкинули як демократи, так і його колеги-республіканці в Конгресі — єдиній гілці влади, яка має повноваження вносити такі зміни. Критики і навіть союзники Трампа відкинули цю ідею, як несерйозну і просто спробу відволіктися від руйнівних економічних новин”, — повідомили в ЗМІ.

Зазначається, що зокрема цю ідею відкинув республіканець, лідер більшості в сенаті Мітч Макконнелл та республіканець Палати представників Кевін Маккарті. Також проти виступила представник демократів Зої Лофгрен, яка очолює комітет Палати, що здійснює нагляд за безпекою виборів.

Нагадаємо, Трамп запропонував відкласти вибори в США.