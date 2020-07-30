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Республиканцы и демократы отвергли идею Трампа о переносе выборов в США

Республиканцы и демократы отвергли идею Трампа о переносе выборов в США

Киев  •  УНН

 • 13724 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Партии республиканцев и демократов в Конгрессе США отклонили идею американского президента Дональда Трампа отложить президентские выборы, которые запланированы в США на 3 ноября этого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Президент Дональд Трамп в четверг выдвинул идею об отложении выборов в США 3 ноября, которую немедленно отвергли как демократы, так и его коллеги-республиканцы в Конгрессе — единственной ветви власти, которая имеет полномочия вносить такие изменения. Критики и даже союзники Трампа отвергли эту идею, как несерьезную и просто попытку отвлечься от разрушительных экономических новостей”, — сообщили в СМИ.

Отмечается, что в частности эту идею отверг республиканец, лидер большинства в сенате Митч Макконнелл и республиканец Палаты представителей Кевин Маккарти. Также против выступила представитель демократов Зои Лофгрен, которая возглавляет комитет Палаты, осуществляющего надзор за безопасностью выборов.

Напомним, Трамп предложил отложить выборы в США.

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