У Білому домі заявили, що даних про можливий контакт Байдена з Путіним немає
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Президент США Джо Байден цінує пряму взаємодію лідерів держав. Як заявила під час брифінгу прес-секретар Білого Дому Джен Псакі, незважаючи на це, в даний час даних про можливі контакти Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним немає, передає УНН.
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"Президент Джо Байден цінує пряму взаємодію лідерів держав, але про можливий контакт з Володимиром Путіним даних немає", - заявила Псакі.
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Раніше в Білому домі заявили, що зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна можлива, але рішень ще не прийнято.
Також у Кремлі заявляли, що нові контакти президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна можуть відбутися за необхідності, але зараз конкретних планів на цей рахунок немає.
Наприкінці грудня держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що нових зустрічей президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна поки що не планується.
Переговори Путіна і Байдена відбулися 7 грудня 2021 року на тлі ситуації з нарощуванням російських військ на українсько-російському кордоні. Відео-розмова президентів тривала 2 години.
Пізніше Байден під час спілкування з журналістами анонсував нову розмову з Путіним. Він зазначив, що сподівається найближчим часом провести діалог. При цьому, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі ЗМІ заявив про відсутність приблизних прикидок щодо термінів нової розмови двох лідерів.