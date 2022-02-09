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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Білому домі заявили, що даних про можливий контакт Байдена з Путіним немає

У Білому домі заявили, що даних про можливий контакт Байдена з Путіним немає

Київ • УНН

 • 15019 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Президент США Джо Байден цінує пряму взаємодію лідерів держав. Як заявила під час брифінгу прес-секретар Білого Дому Джен Псакі, незважаючи на це, в даний час даних про можливі контакти Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним немає, передає УНН.

Цитата

"Президент Джо Байден цінує пряму взаємодію лідерів держав, але про можливий контакт з Володимиром Путіним даних немає", - заявила Псакі.

Додамо

Раніше в Білому домі заявили, що зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна можлива, але рішень ще не прийнято.

Також у Кремлі заявляли, що нові контакти президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна можуть відбутися за необхідності, але зараз конкретних планів на цей рахунок немає.

Наприкінці грудня держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що нових зустрічей президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна поки що не планується.

Переговори Путіна і Байдена відбулися 7 грудня 2021 року на тлі ситуації з нарощуванням російських військ на українсько-російському кордоні. Відео-розмова президентів тривала 2 години.

Пізніше Байден під час спілкування з журналістами анонсував нову розмову з Путіним. Він зазначив, що сподівається найближчим часом провести діалог. При цьому, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі ЗМІ заявив про відсутність приблизних прикидок щодо термінів нової розмови двох лідерів.

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