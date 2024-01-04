У Білому домі не бачать ознак зловживань із військовою допомогою в Україні

Білий дім не бачить жодних ознак масштабної корупції або зловживань із військовою допомогою з боку української армії. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 3 січня, пише УНН.

Ми дуже, дуже наполегливо працюємо над тим, щоб гарантувати, що кожна зброя, яку ми надаємо Україні, має певну систему підзвітності за неї. Щоб ми могли запевнити Конгрес і американський народ, що ця техніка використовується належним чином на полі бою. І ми не бачили жодних ознак того, що цього (відповідальності в Україні – ред.) немає, або щоб мала місце широкомасштабна корупція або зловживання з боку української армії