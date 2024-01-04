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У Білому домі не бачать ознак зловживань із військовою допомогою в Україні

У Білому домі не бачать ознак зловживань із військовою допомогою в Україні

Київ • УНН

 • 32459 перегляди

Білий дім не виявив масштабних зловживань у використанні Україною військової допомоги; існує суворий нагляд.

Білий дім не бачить жодних ознак масштабної корупції або зловживань із військовою допомогою з боку української армії. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 3 січня, пише УНН.

Ми дуже, дуже наполегливо працюємо над тим, щоб гарантувати, що кожна зброя, яку ми надаємо Україні, має певну систему підзвітності за неї. Щоб ми могли запевнити Конгрес і американський народ, що ця техніка використовується належним чином на полі бою. І ми не бачили жодних ознак того, що цього (відповідальності в Україні – ред.) немає, або щоб мала місце широкомасштабна корупція або зловживання з боку української армії

– сказав Кірбі.

За його словами, не кажучи про кожен окремий артилерійський снаряд, ті види матеріальних засобів, які США надає Україні, проходять ретельну підзвітність.  Для цього Штати додали експертів і людей у команду в Києві. 

Доповнення

Джон Кірбі також заявив, що  важливо, аби Конгрес США ухвалив запит президента США на додаткове фінансування для України, адже США надали Україні останній пакет безпекової допомоги, на який були кошти. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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