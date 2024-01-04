В Белом доме не видят признаков злоупотреблений с военной помощью в Украине

Белый дом не видит никаких признаков масштабной коррупции или злоупотреблений с военной помощью со стороны украинской армии. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга 3 января, пишет УНН.

Мы очень, очень упорно работаем над тем, чтобы гарантировать, что каждое оружие, которое мы предоставляем Украине, имеет определенную систему подотчетности за него. Чтобы мы могли заверить Конгресс и американский народ, что эта техника используется должным образом на поле боя. И мы не видели никаких признаков того, что этого (ответственности в Украине - ред.) нет, или чтобы имела место широкомасштабная коррупция или злоупотребления со стороны украинской армии