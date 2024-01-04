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В Белом доме не видят признаков злоупотреблений с военной помощью в Украине

В Белом доме не видят признаков злоупотреблений с военной помощью в Украине

Киев • УНН

 • 32458 просмотра

Белый дом не обнаружил масштабных злоупотреблений в использовании Украиной военной помощи; существует строгий надзор.

Белый дом не видит никаких признаков масштабной коррупции или злоупотреблений с военной помощью со стороны украинской армии. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга 3 января, пишет УНН.

Мы очень, очень упорно работаем над тем, чтобы гарантировать, что каждое оружие, которое мы предоставляем Украине, имеет определенную систему подотчетности за него. Чтобы мы могли заверить Конгресс и американский народ, что эта техника используется должным образом на поле боя. И мы не видели никаких признаков того, что этого (ответственности в Украине - ред.) нет, или чтобы имела место широкомасштабная коррупция или злоупотребления со стороны украинской армии

- сказал Кирби.

По его словам, не говоря о каждом отдельном артиллерийском снаряде, те виды материальных средств, которые США предоставляет Украине, проходят тщательную подотчетность. Для этого Штаты добавили экспертов и людей в команду в Киеве. 

Дополнение

Джон Кирби также заявил, что важно, чтобы Конгресс США принял запрос президента США на дополнительное финансирование для Украины, ведь США предоставили Украине последний пакет помощи по безопасности, на который были средства. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика

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