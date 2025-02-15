У Берліні відкриють перший "Хаб єдності" для українців

Україна та Німеччина на полях Мюнхенської безпекової конференції підписали декларацію про відкриття в Берліні Unity Hub ("Хабу єдності") для українців за кордоном. Про це повідомляє віцепрем'єр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов, пише УНН.

У межах Мюнхенської безпекової конференції Віцепрем’єр-міністр України — Міністр національної єдності України у присутності Президента України Володимира Зеленського і Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца підписав із керівником Відомства канцлера ФРН Вольфґанґом Шмідтом Спільну декларацію про наміри відкриття першого українського Unity Hub у Берліні,

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Документ укладено між Міністерством внутрішніх справ і батьківщини ФРН та Міністерством національної єдності України.

За словами Чернишова, хаб стане місцем для об'єднання українців, надання консультаційної та інтеграційної підтримки, а також розвитку культурних й освітніх ініціатив. Крім того, в Unity Hub надаватимуть необхідну допомогу тим українцям, які хочуть повернутися додому.

Це важливий крок у розбудові інституційної підтримки наших громадян за кордоном! Від моменту розробки концепції до підписання документа пройшло всього два місяці – і вже незабаром відбудеться передача приміщення для хабу,