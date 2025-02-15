В Берлине откроют первый "Хаб единства" для украинцев

Украина и Германия на полях Мюнхенской конференции по безопасности подписали декларацию об открытии в Берлине Unity Hub («Хаба единства») для украинцев за рубежом. Об этом сообщает вице-премьер - министр национального единства Украины Алексей Чернышов, пишет УНН.

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности Вице-премьер-министр Украины - Министр национального единства Украины в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Олафа Шольца подписал с руководителем Ведомства канцлера ФРГ Вольфгангом Шмидтом Совместную декларацию о намерениях открытия первого украинского Unity Hub в Берлине,

Детали

Документ заключен между Министерством внутренних дел и родины ФРГ и Министерством национального единства Украины.

По словам Чернышова, хаб станет местом для объединения украинцев, оказания консультационной и интеграционной поддержки, а также развития культурных и образовательных инициатив. Кроме того, в Unity Hub будут оказывать необходимую помощь тем украинцам, которые хотят вернуться домой.

Это важный шаг в развитии институциональной поддержки наших граждан за рубежом! С момента разработки концепции до подписания документа прошло всего два месяца - и уже вскоре состоится передача помещения для хаба,