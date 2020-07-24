У Бердянську закрили дитсадок через коронавірус у виховательки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У місті Бердянськ Запорізької області дитячий садок закрили через те, що у виховательки підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомили у пресслужбі Бердянської міськради, передає УНН.
Так, учора надійшли результати ПЛР-дослідження, які "підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу у виховательки дитячого садку №20 "Червоний капелюшок".
"За інформацією відділу освіти, для проведення протиепідемічних заходів, направлених на недопущення розповсюдження коронавірусної хвороби, з 24 липня заклад тимчасово не буде працювати. Відновлення роботи садка заплановано орієнтовно за два тижні", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у санаторії "Арктика" в Бердянську на COVID-19 захворіло шість відпочивальників.
Нагадаємо, станом на ранок 24 липня в Україні зафіксовано вже 62,8 тисячі випадків COVID-19, за останню добу виявили 972 інфікованих.