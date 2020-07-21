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У санаторії Бердянська у шістьох відпочиваючих виявили СОVID-19

У санаторії Бердянська у шістьох відпочиваючих виявили СОVID-19

Київ • УНН

 • 12165 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. У санаторії “Арктика” в Бердянську на СОVID-19 захворіло шість відпочиваючих. Про це повідомив в.о. директора Обласного лабораторного центру МОЗ України Роман Терехов, передає УНН з посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.

“В цілому область відповідає усім вимогам впровадження адаптивного карантину. Втім, з початку липня у Бердянську різко погіршилась ситуація. У санаторії „Арктика“ захворіло шість відпочиваючих. До того, з 11 до 15 липня захворіло дев’ять медиків”, — доповів Терехов.

Повідомляється, що з метою запобігання поширенню захворювання Бердянському міському голові доручено запровадити додаткові обмежувальні заходи та спільно з ГУ Національної поліції у Запорізькій області та підрозділами Національної гвардії України посилити контроль за виконанням на території міста постанови Кабінету Міністрів України № 392 “Про встановлення карантину”.

Так, доручено посилити:

• протиепідемічні заходи, зокрема, проведення дезінфекції у громадському транспорті, в місцях масового перебування людей;

• заходи інфекційного контролю у закладах охорони здоров’я міста;

• провести плановий скринінг на СОVID-19 медичних працівників закладів охорони здоров’я міста і оздоровчих закладів, з лікуванням або роботою в яких пов’язані зареєстровані випадки захворювання;

• обстежити усіх пацієнтів і медичних працівників санаторію “Арктика” методом ПЛР; медичних працівників оздоровчих закладів (за винятком санаторію Арктика“) обстежити на коронавірус КНП БМР “Бердянське ТМО” методом ІФА;

• за результатами проведеного обстеження пацієнтів і медичних працівників санаторію “Арктика”, у разі необхідності, вжити заходів щодо припинення прийому відпочиваючих до зазначеного санаторію на 14 діб з моменту ізоляції останнього хворого для проведення всіх необхідних протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, на курортах Херсонщини почали тестувати на COVID-19 персонал баз відпочинку та пансіонатів.

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