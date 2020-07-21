В санатории Бердянска у шести отдыхающих обнаружили СОVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В санатории "Арктика" в Бердянске СОVID-19 заболело шесть отдыхающих. Об этом сообщил и.о. директора Областного лабораторного центра Минздрава Украины Роман Терехов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.
“В целом область соответствует всем требованиям внедрения адаптивного карантина. Впрочем, с начала июля в Бердянске резко ухудшилась ситуация. В санатории „Арктика“ заболело шесть отдыхающих. К тому, с 11 до 15 июля заболело девять медиков”, — доложил Терехов.
Сообщается, что с целью предотвращения распространения заболевания Бердянскому городскому голове поручено ввести дополнительные ограничительные меры и совместно с ГУ Национальной полиции в Запорожской области и подразделениями Национальной гвардии Украины усилить контроль за выполнением на территории города постановления Кабинета Министров Украины № 392 “Об установлении карантина”.
Так, поручено усилить:
• противоэпидемические мероприятия, в частности, проведение дезинфекции в общественном транспорте, в местах массового пребывания людей;
• меры инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения города;
• провести плановый скрининг на СОVID-19 медицинских работников учреждений здравоохранения города и оздоровительных учреждений, с лечением или работой в которых связаны зарегистрированные случаи заболевания;
• обследовать всех пациентов и медицинских работников санатория “Арктика” методом ПЦР; медицинских работников оздоровительных учреждений (за исключением санатория Арктика“) обследовать на коронавирус КНП СМР ”Бердянское ТМО“ методом ИФА;
• по результатам проведенного обследования пациентов и медицинских работников санатория “Арктика”, в случае необходимости, принять меры по прекращению приема отдыхающих в указанный санаторий на 14 дней с момента изоляции последнего больного для проведения всех необходимых противоэпидемических мероприятий.
Напомним, на курортах Херсонской области начали тестировать на COVID-19 персонал баз отдыха и пансионатов.