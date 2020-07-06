На курортах Херсонщини почали тестувати на COVID-19 персонал баз відпочинку та пансіонатів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. На курортах у Херсонській області почали тестувати на COVID-19 персонал баз відпочинку та пансіонатів. Наразі проведено 40 ПЛР-тестувань, серед них інфікованих коронавірусом немає. Про це УНН повідомляє із посиланням на департамент охорони здоров'я Херсонської ОДА.
"Регіональною комісією ТЕБ та НС прийнято рішенння обстежувати методом ПЛР обслуговуючий персонал пансіонатів та баз відпочинку, розташованих на морських курортах Херсонщини. Це дозволить контролювати розповсюдження вірусу COVID-19 в області, вчасно виявляти хворих, реагувати та створювати умови для безпечного відпочинку гостей і жителів нашої області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що робота у цьому напрямку розпочалась з минулого тижня.
"Вже проведено 40 тестувань методом ПЛР, працівників баз відпочинку села Залізний Порт, результат негативний, вірусу COVID-19 не виявлено. Продовжуємо працювати", - повідомляють у департаменті.
Нагадаємо, курорти Львівщини пропонують забезпечувати ІФА-тестуванням на COVID-19.