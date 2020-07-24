В Бердянске закрыли детсад из-за коронавируса у воспитательницы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В городе Бердянск Запорожской области детский сад закрыли из-за того, что у воспитательницы подтвердили заболевания коронавирусной болезни. Об этом сообщили в пресс служба Бердянского горсовета, передает УНН.
Так, вчера поступили результаты ПЦР-исследования, которые "подтвердили заболевание коронавирусной болезнью у воспитательницы детского сада №20 "Красная шапочка".
"По информации отдела образования, для проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной болезни, с 24 июля заведение временно не будет работать. Восстановление работы сада запланировано ориентировочно через две недели", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в санатории "Арктика" в Бердянске COVID-19 заболели шесть отдыхающих.
Напомним, по состоянию на утро 24 июля в Украине зафиксировано уже 62,8 тысячи случаев COVID-19, за последние сутки обнаружили 972 инфицированных.