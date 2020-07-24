В Бердянске закрыли детсад из-за коронавируса у воспитательницы

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100439 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109066 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113927 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 145096 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114613 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 138022 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103474 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102754 просмотра

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105026 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102260 просмотра

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В Бердянске закрыли детсад из-за коронавируса у воспитательницы

В Бердянске закрыли детсад из-за коронавируса у воспитательницы

Киев  •  УНН

 • 14374 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В городе Бердянск Запорожской области детский сад закрыли из-за того, что у воспитательницы подтвердили заболевания коронавирусной болезни. Об этом сообщили в пресс служба Бердянского горсовета, передает УНН.

Так, вчера поступили результаты ПЦР-исследования, которые "подтвердили заболевание коронавирусной болезнью у воспитательницы детского сада №20 "Красная шапочка".

"По информации отдела образования, для проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной болезни, с 24 июля заведение временно не будет работать. Восстановление работы сада запланировано ориентировочно через две недели", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в санатории "Арктика" в Бердянске COVID-19 заболели шесть отдыхающих.

Напомним, по состоянию на утро 24 июля в Украине зафиксировано уже 62,8 тысячи случаев COVID-19, за последние сутки обнаружили 972 инфицированных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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