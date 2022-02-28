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У Бердянську працівники поліклінік відмовилися виходити на роботу

У Бердянську працівники поліклінік відмовилися виходити на роботу

Київ • УНН

 • 287517 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Працівники дитячої та дорослої поліклінік у Бердянську відмовилися виходити на роботу. Про це повідомляє секретар Бердянської міськради Олександр Свідло, інформує УНН.

Цитата

“Хотілося б сказати всім нам „доброго ранку, Бердянськ!“, але будемо дуже стримані. Ніч була складною, але легшою, ніж ми очікували. На цей час працівники дитячої та дорослої поліклінік — відмовилися виходити на роботу. Міська лікарня — працює у повноцінному режимі”, — повідомив Свідло.

Деталі

Окрім цього, зазначається, що нічних обстрілів міста було небагато. Поліція — розформована. Міський транспорт сьогодні не ходитиме. Місто забезпечене водою та каналізацією. Машини з вивезення сміття працюють, також працює кол-центр.

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