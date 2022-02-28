В Бердянске работники поликлиник отказались выходить на работу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Работники детской и взрослой поликлиник в Бердянске отказались выходить на работу. Об этом сообщает секретарь Бердянского горсовета Александр Свидло, информирует УНН.
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“Хотелось бы сказать всем нам — доброе утро, Бердянск!”, Но будем очень сдержанны. Ночь была сложной, но легче, чем мы ожидали. В настоящее время работники детской и взрослой поликлиник — отказались выходить на работу. Городская больница — работает в полноценном режиме", — сообщил Свидло.
Детали
Кроме этого, отмечается, что ночных обстрелов города было немного. Полиция-расформирована. Городской транспорт сегодня не будет ходить. Город обеспечен водой и канализацией. Машины по вывозу мусора работают, также работает колл-центр.
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