У Бердянську окупанти створюють штучні черги, щоб показати "бажання" українців отримати паспорти рф - розвідка

Деталі

Окупаційна адміністрація Бердянська створює штучні черги в місцеві ЦНАПи. Щоб продемонструвати начебто «бажання» місцевих жителів отримати російські паспорти, всіх, хто стоїть на обліку у військовій комендатурі Бердянськ, примусово відправляють до ЦНАП для створення черг перед пунктами фотографування на документи. Громадян, які не погодились стояти в чергах відправляють на громадські роботи.

Додамо

Крім того, на тимчасово окупованих територіях півдня України спостерігалась робота мобільної групи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби ЗС РФ. Під час роботи зазначених груп на кожній конкретній локації в радіусі від кілометра зникав мобільний зв’язок українських операторів та блокувалась можливість перегляду українських сайтів в мережі Інтернет. Після переміщення групи з локації доступ до українських сайтів відновлювався. Імовірно, що головне завдання зазначених груп – пошук проукраїнськи налаштованих осіб та членів їхніх сімей.

Нагадаємо

У Бердянську російські окупанти намагаються переконати місцевих перейти на мобільні мережі російських операторів. Загарбники стверджують, мовляв, українські мережі нібито працюють нестабільно.