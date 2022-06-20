В Бердянске оккупанты создают искусственные очереди, чтобы показать "желание" украинцев получить паспорта рф - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Бердянске оккупанты создают искусственные очереди в ЦПАУ. Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, так рашисты хотят продемонстрировать вроде бы “желание” местных жителей получить российские паспорта, передает УНН.
Детали
Оккупационная администрация Бердянска создает искусственные очереди в местные ЦПАУ. Чтобы продемонстрировать вроде бы “желание” местных жителей получить российские паспорта, всех стоящих на учете в военной комендатуре Бердянска принудительно отправляют в ЦПАУ для создания очередей перед пунктами фотографирования на документы. Граждан, которые не согласились стоять в очередях, отправляют на общественные работы.
Добавим
Кроме того, на временно оккупированных территориях юга Украины наблюдалась работа мобильной группы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы вс рф. Во время работы указанных групп на каждой конкретной локации в радиусе от километра исчезала мобильная связь украинских операторов и блокировалась возможность просмотра украинских сайтов в сети Интернет. После перемещения группы по локации доступ к украинским сайтам возобновлялся. Вероятно, что главная задача указанных групп — поиск проукраински настроенных лиц и членов их семей.
Напомним
В Бердянске российские оккупанты пытаются убедить местных перейти на мобильные сети российских операторов. Захватчики утверждают, что украинские сети якобы работают нестабильно.