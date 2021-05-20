У "Батьківщині" розповіли, чому підтримали кандидатуру Любченка на посаду міністра економіки

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“Напевно, один із небагатьох міністрів, який на попередній посаді у Державній податковій службі України — показував дійсно кращі результати, ніж його попередники. Любченко також почав говорити про необхідність локалізації, захисту українського товаровиробника, а також йде проти негативних трендів, які відбуваються в економіці. Його переконання збігаються з баченням „Батьківщини“: щоб люди залишилися жити в Україні — їм потрібно створити робочі місця. Тому ми підтримали його фракцією”, — розповів Вадим Івченко.

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Разом із тим, фракція “Батьківщина” не голосувала за призначення Віктора Ляшка міністром охорони здоров’я. Вадим Івченко пояснює це тим, що на переконання фракції запропонований кандидат буде продовжувати руйнівну для медичної системи “реформу Супрун”.

“Ляшко — це міністр, який, на наше переконання, буде продовжувати реформу Ульяни Супрун. Варто подивитися тільки на початок пандемії, на готовність лікарень, лікарів, маленькі зарплати, недофінансування медичної галузі — це все „реформа Супрун“. Тож ми не вважаємо, що Ляшко — оптимальний кандидат на цю посаду”, — вважає нардеп.

Окрім цього Івченко зауважив, що як би нові міністри не намагались покращити ситуацію в галузі, за яку відповідають, наразі це майже неможливо.

“Хоч як вони будуть намагатися, але без зміни соціально-економічної політики, де Уряд буде працювати як єдина команда, буде важко щось зрушити з місця”, — резюмував народний депутат.

Доповнення

Нагадаємо, що народний депутат Вадим Івченко став офіційним уповноваженим послом проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” і Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку. Він вважає цей проект і свою участь у ньому важливим у контексті налагодження економічних зв’язків і розповсюдження європейських цінностей як в Україні, так і інших державах, готових долучитись до “Європейського Шовкового шляху”.