В "Батькивщине" рассказали, почему поддержали кандидатуру Любченко на должность министра экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Народный депутат от “Батькивщина” Вадим Ивченко в комментарии УНН рассказал, почему они поддержали кандидатуру Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра — министра экономики.
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“Наверное, один из немногих министров, который на предыдущей должности в Государственной налоговой службе Украины — показывал действительно лучшие результаты, чем его предшественники. Любченко также начал говорить о необходимости локализации, защиты украинского товаропроизводителя, а также идет против негативных трендов, которые происходят в экономике. Его убеждения совпадают с видением „Батькивщины“: чтобы люди остались жить в Украине — им нужно создать рабочие места. Поэтому мы поддержали его фракцией”, — рассказал Вадим Ивченко.
Детали
Вместе с тем, фракция “Батькивщина” не голосовала за назначение Виктора Ляшко министром здравоохранения. Вадим Ивченко объясняет это тем, что по убеждению фракции предложенный кандидат будет продолжать разрушительную для медицинской системы “реформу Супрун”.
“Ляшко — это министр, который, по нашему убеждению, будет продолжать реформу Ульяны Супрун. Стоит посмотреть только на начало пандемии, на готовность больниц, врачей, маленькие зарплаты, недофинансирование медицинской отрасли — это все „реформа Супрун“. Поэтому мы не считаем, что Ляшко — оптимальный кандидат на эту должность”, — считает нардеп.
Кроме этого Ивченко отметил, что как бы новые министры не пытались улучшить ситуацию в области, за которую отвечают, пока это почти невозможно.
“Как они будут стараться, но без изменения социально-экономической политики, где правительство будет работать как единая команда, будет трудно что-то сдвинуть с места”, — резюмировал народный депутат.
Дополнение
Напомним, что народный депутат Вадим Ивченко стал официальным уполномоченным послом проекта Европейского Совета “Европейский Шелковый путь” и Фонда ООН по Глобального Устойчивого Развития. Он считает этот проект и свое участие в нем важным в контексте налаживания экономических связей и распространение европейских ценностей как в Украине, так и других государствах, готовых присоединиться к “Европейскому Шелковому пути”.