У багатоповерхівці Запоріжжя горіла нарколабораторія
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 16 березня. УНН. Вчора, у Запоріжжі по вулиці Іванова горіла квартира у якій виготовляли наркотики. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції міста, передає кореспондент УНН.
Вчора, у квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхівки сталася пожежа. Рятувальникам довелося знімати з балкона постраждалих чоловіка і жінку. Їх госпіталізували в опіковий центр.
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Прибулі на місце події поліцейські виявили в квартирі сліди та докази того, що там виготовляли наркотики. Патрульні знайшли дев’ять зіп-пакетів, вагою близько 200 грамів, кристалічного речовини жовтого кольору хімічного походження, 10 літрових пляшок з написом “Бензол”, пластикову тару з порошкоподібною речовиною червоного кольору хімічного походження, шість банок шарикообразної речовини з написом “Йод” і різноманітне обладнання (скляні колби, гофровані трубки, ваги, мензурки, багато зіп-пакетів для фасування).
На місце була викликана слідчо-оперативна група, яка вилучила і відправила на експертизу підозрілі і заборонені речі.
Як повідомляв УНН, з нарколабораторії на Закарпатті поліція вилучила наркотичних речови майже на 1 млн грн.