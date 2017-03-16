В многоэтажке Запорожье горела нарколаборатория

Вчера, в квартире на пятом этаже пятиэтажки произошел пожар. Спасателям пришлось снимать с балкона пострадавших мужчину и женщину. Их госпитализировали в ожоговый центр.

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Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в квартире следы и доказательства того, что там изготавливали наркотики. Патрульные нашли девять зип-пакетов, весом около 200 граммов, кристаллического вещества желтого цвета химического происхождения, 10 литровых бутылок с надписью "Бензол", пластиковую тару с порошкообразным веществом красного цвета химического происхождения, шесть банок шарикообразнои вещества с надписью "Йод" и различное оборудование (стеклянные колбы, гофрированные трубки, веса, мензурки, много зип-пакетов для фасовки).

На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла и отправила на экспертизу подозрительные и запрещенные вещи.

Как сообщал УНН, с нарколаборатории на Закарпатье полиция изъяла наркотических веществ почти на 1 млн грн.