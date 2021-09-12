У аеропорту Ербілі в Іраку прогриміло кілька вибухів

Деталі

Безпосередньо після вибухів, курдські служби безпеки заявили, що поблизу аеропорту Ербілі вибухнули як мінімум три ракети. Тим часом очевидці розповіли журналістам, що у аеропорту прогриміло як мінімум шість вибухів.

На момент публікації відомості про постраждалих і загиблих були відсутні.

Доповнення

В Ербілі, що знаходиться на півночі Іраку, розташовуються військові бази США. За минулий рік аеропорт в цьому місті кілька разів піддавався нападам, за якими, за даними Вашингтона, стоять пов’язані з Іраном шиїтські воєнізовані групи. В даний час в Іраку знаходяться близько 2500 військовослужбовців Сполучених Штатів.