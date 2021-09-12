У аеропорту Ербілі в Іраку прогриміло кілька вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Поблизу міжнародного аеропорту в іракському місті Ербілі в ніч на неділю, 12 вересня, прогриміло кілька вибухів. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на курдські служби безпеки. Імовірно, мова йде про напад з використанням дронів, що несуть вантаж вибухівки, передає УНН.
Деталі
Безпосередньо після вибухів, курдські служби безпеки заявили, що поблизу аеропорту Ербілі вибухнули як мінімум три ракети. Тим часом очевидці розповіли журналістам, що у аеропорту прогриміло як мінімум шість вибухів.
На момент публікації відомості про постраждалих і загиблих були відсутні.
Доповнення
В Ербілі, що знаходиться на півночі Іраку, розташовуються військові бази США. За минулий рік аеропорт в цьому місті кілька разів піддавався нападам, за якими, за даними Вашингтона, стоять пов’язані з Іраном шиїтські воєнізовані групи. В даний час в Іраку знаходяться близько 2500 військовослужбовців Сполучених Штатів.