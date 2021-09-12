В аэропорту Эрбиле в Ираке прогремело несколько взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Вблизи международного аэропорта в иракском городе Эрбиле в ночь на воскресенье, 12 сентября, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на курдские службы безопасности. Вероятно, речь идет о нападении с использованием беспилотников, несущие груз взрывчатки, передает УНН.
Детали
Непосредственно после взрывов, курдские службы безопасности заявили, что вблизи аэропорта Эрбиле взорвались как минимум три ракеты. Между тем очевидцы рассказали журналистам, что в аэропорту прогремело как минимум шесть взрывов.
На момент публикации сведения о пострадавших и погибших отсутствовали.
Дополнение
В Эрбиле, что находится на севере Ирака, располагаются военные базы США. За прошлый год аэропорт в этом городе несколько раз подвергался нападениям, по которым, по данным Вашингтона, стоят связанные с Ираном шиитские военизированные группы. В настоящее время в Ираке находятся около 2500 военнослужащих США.