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В аэропорту Эрбиле в Ираке прогремело несколько взрывов

В аэропорту Эрбиле в Ираке прогремело несколько взрывов

Киев  •  УНН

 • 24653 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Вблизи международного аэропорта в иракском городе Эрбиле в ночь на воскресенье, 12 сентября, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на курдские службы безопасности. Вероятно, речь идет о нападении с использованием беспилотников, несущие груз взрывчатки, передает УНН.

Детали

Непосредственно после взрывов, курдские службы безопасности заявили, что вблизи аэропорта Эрбиле взорвались как минимум три ракеты. Между тем очевидцы рассказали журналистам, что в аэропорту прогремело как минимум шесть взрывов.

На момент публикации сведения о пострадавших и погибших отсутствовали.

Дополнение

В Эрбиле, что находится на севере Ирака, располагаются военные базы США. За прошлый год аэропорт в этом городе несколько раз подвергался нападениям, по которым, по данным Вашингтона, стоят связанные с Ираном шиитские военизированные группы. В настоящее время в Ираке находятся около 2500 военнослужащих США.

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