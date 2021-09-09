Іран почав артилерійську атаку з дронів на бази терористів в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) почав артилерійські і безпілотні удари по базах терористів в північному іракському місті Ербіль, повідомило напівофіційне інформаційне агенство Hamshahri, передає УНН.
Деталі
Атака була проведена ракетними і безпілотними підрозділами ВВС КВІР, і десятки бойовиків були вбиті або поранені в ході операції, згідно комюніке КВІР, цитованому Hamshahri.
У комюніке в якості причини нападу вказуються зіткнення, вчинені терористичними групами в останні місяці в прикордонних районах.
Командувач сухопутними військами КВІР Мохаммад Пакпур заявив, що терористичні групи використовують Ірак в якості платформи для нападів на Іран, і пообіцяв "жорстку відповідь" на такі дії.
10 серпня Алі Шамхані, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану (ВРНБ), закликав міністра закордонних справ Іраку Фуада Хусейна вигнати "антиіранські озброєні терористичні групи" в напівавтономному регіоні Курдистан на півночі Іраку.
Додамо
Західні прикордонні райони Ірану протягом багатьох років були місцем зіткнень між збройними групами бойовиків і іранськими силами безпеки.