Иран начал артиллерийскую атаку с беспилотников на базы террористов в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал артиллерийские и беспилотные удары по базам террористов в северном иракском городе Эрбиль, сообщило полуофициальное информационное агентство Hamshahri, передает УНН.
Детали
Атака была проведена ракетными и беспилотными подразделениями ВВС КСИР, и десятки боевиков были убиты или ранены в ходе операции, согласно коммюнике КСИР, цитируемом Hamshahri.
В коммюнике в качестве причины нападения указываются столкновения, совершенные террористическими группами в последние месяцы в приграничных районах.
Командующий сухопутными войсками КСИР Мохаммад Пакпур заявил, что террористические группы используют Ирак в качестве платформы для нападений на Иран, и пообещал "жесткий ответ" на такие действия.
10 августа Али Шамхани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) призвал министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна выгнать "антииранские вооруженные террористические группы" в полуавтономном регионе Курдистан на севере Ирака.
Добавим
Западные пограничные районы Ирана на протяжении многих лет были местом столкновений между вооруженными группами боевиков и иранскими силами безопасности.