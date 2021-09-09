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Иран начал артиллерийскую атаку с беспилотников на базы террористов в Ираке

Иран начал артиллерийскую атаку с беспилотников на базы террористов в Ираке

Киев  •  УНН

 • 20075 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал артиллерийские и беспилотные удары по базам террористов в северном иракском городе Эрбиль, сообщило полуофициальное информационное агентство Hamshahri, передает УНН.

Детали

Атака была проведена ракетными и беспилотными подразделениями ВВС КСИР, и десятки боевиков были убиты или ранены в ходе операции, согласно коммюнике КСИР, цитируемом Hamshahri.

В коммюнике в качестве причины нападения указываются столкновения, совершенные террористическими группами в последние месяцы в приграничных районах.

Командующий сухопутными войсками КСИР Мохаммад Пакпур заявил, что террористические группы используют Ирак в качестве платформы для нападений на Иран, и пообещал "жесткий ответ" на такие действия.

10 августа Али Шамхани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) призвал министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна выгнать "антииранские вооруженные террористические группы" в полуавтономном регионе Курдистан на севере Ирака.

Добавим

Западные пограничные районы Ирана на протяжении многих лет были местом столкновений между вооруженными группами боевиков и иранскими силами безопасности.

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