У 352 населених пунктах на Харківщині йде евакуація

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про евакуаційну ситуацію в області, яка постійно зазнає обстрілів та ракетних атак з боку російських загарбників.

Про це він написав в Telegram, пише УНН.

На Харківщині 352 населені пункти перебувають під евакуаційними заходам - написав Синєгубов.

Голова ОВА додав, що невдовзі до них можуть долучити деякі населені пункти Великобурлуцької громади, оскільки росіяни постійно обстрілюють їх, знищуючи критичну інфраструктуру. Синєгубов зазначив, що треба працювати наперед і коли є загроза постійних обстрілів - діти та їх сім’ї мають бути в безпеці.

Нагадаємо

Нещодавно у Слобідському районі Харкова було зафіксовано приліт ворожого безпілотника "Молнія" по цивільному підприємству. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждалих немає. Раніше у Харкові вчергове стався вибух, про що повідомив міський голова Ігор Терехов.