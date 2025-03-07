У 352 населених пунктах на Харківщині йде евакуація
Київ • УНН
В Харківській області проводиться евакуація у 352 населених пунктах через постійні обстріли з боку РФ. Очікується розширення евакуаційної зони на території Великобурлуцької громади.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про евакуаційну ситуацію в області, яка постійно зазнає обстрілів та ракетних атак з боку російських загарбників.
Про це він написав в Telegram, пише УНН.
На Харківщині 352 населені пункти перебувають під евакуаційними заходам
Голова ОВА додав, що невдовзі до них можуть долучити деякі населені пункти Великобурлуцької громади, оскільки росіяни постійно обстрілюють їх, знищуючи критичну інфраструктуру. Синєгубов зазначив, що треба працювати наперед і коли є загроза постійних обстрілів - діти та їх сім’ї мають бути в безпеці.
Нагадаємо
Нещодавно у Слобідському районі Харкова було зафіксовано приліт ворожого безпілотника "Молнія" по цивільному підприємству. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждалих немає. Раніше у Харкові вчергове стався вибух, про що повідомив міський голова Ігор Терехов.