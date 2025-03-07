В 352 населённых пунктах Харьковской области идет эвакуация
Киев • УНН
В Харьковской области проводится эвакуация в 352 населённых пунктах из-за постоянных обстрелов со стороны РФ. Ожидается расширение эвакуационной зоны на территории Великобурлукской громады.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о эвакуационной ситуации в области, которая постоянно подвергается обстрелам и ракетным атакам со стороны российских захватчиков.
Об этом он написал в Telegram, сообщает УНН.
В Харьковской области 352 населенных пункта находятся под эвакуационными мерами
Глава ОВА добавил, что вскоре к ним могут присоединиться некоторые населенные пункты Великобурлукской громады, поскольку россияне постоянно обстреливают их, уничтожая критическую инфраструктуру. Синегубов отметил, что нужно работать наперед, и когда есть угроза постоянных обстрелов - дети и их семьи должны быть в безопасности.
Напоминаем
Недавно в Слобожанском районе Харькова был зафиксирован прилет вражеского беспилотника "Молния" по гражданскому предприятию. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет. Ранее в Харькове вновь произошел взрыв, о чем сообщил городской голова Игорь Терехов.