У 2017 році скраплений газ стане популярнішим за бензин
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У цьому році обсяг продажів скрапленого газу (LPG) зрівняється з показниками споживання бензину, а в 2017-му - автогаз купувати більше, за бензини. Такі дані наводить “Консалтингова група А-95”, передає УНН.
За даними експертів “А-95”, з 2013 року в Україні в 1,6 раза зросло споживання скрапленого газу. Зокрема, в 2013 році в Україні було продано 0,8 млн тонн автогазу, в 2015 році - 1,1 млн тонн. У 2016 році аналітики прогнозують зростання продажів на 26,3% до 1,4 млн тонн.
Нагадаємо, компанія WOG поставила в Україну вже 2500 тон скрапленого газу з ЄС.
Перша партія європейського LPG з Литви була реалізована в Україні на початку серпня.
Також нагадаємо, за словами експерта Г.Рябцева, автогаз в Україні дорожчає через санкції проти російських компаній. Таким чином на вітчизняному ринку утворився дефіцит ресурсу.
Експерт уточнив, що подорожчання скрапленого газу триватиме доти, доки усі українські трейдери не знайдуть інших джерел постачання.