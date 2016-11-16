В 2017 году сжиженный газ станет популярнее бензина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В этом году объем продаж сжиженного газа (LPG) сравняется с показателями потребления бензина, а в 2017-м - автогаз будут покупать больше, чем бензин. Такие данные приводит "Консалтинговая группа А-95", передает УНН.
По данным экспертов "А-95", с 2013 года в Украине в 1,6 раза возросло потребление сжиженного газа. В частности, в 2013 году в Украине было продано 0,8 млн тонн автогаза, в 2015 году - 1,1 млн тонн. В 2016 году аналитики прогнозируют рост продаж на 26,3% до 1,4 млн тонн.
Напомним, компания WOG поставила в Украину уже 2 500 тонн сжиженного газа из ЕС.
Первая партия европейского LPG из Литвы была реализована в Украине в начале августа.
Также напомним, по словам эксперта Г.Рябцева, автогаз в Украине дорожает из-за санкций против российских компаний. Таким образом, на отечественном рынке образовался дефицит ресурса.
Эксперт уточнил, что подорожание сжиженного газа будет продолжаться до тех пор, пока все украинские трейдеры не найдут других источников.