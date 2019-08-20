У 2014-2019 роках ЗСУ отримали понад 1,4 мільйона одиниць засобів ураження – Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У 2014-2019 роках Збройні сили України отримали понад 11,9 тисячі основних зразків озброєння та військової техніки і близько 1,4 мільйона одиниць засобів ураження. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак, передає УНН із посиланням на прес-службу Міноборони.
“Окрім того, прийнято на озброєння 120 зразків, відновлено справність понад 12 тисяч одиниць озброєння та військової техніки”, — сказав Полторак.
За його словами, за ці роки від іноземних партнерів, передусім від Сполучених Штатів Америки, ЗСУ отримала матеріально-технічну допомогу на суму понад 360 мільйонів доларів.
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Нагадаємо, Полторак сподівається, що нова Верховна Рада зможе прийняти закон про військову освіту та науку.